В России "заочно арестовали" главу СБУ Малюка: как он отреагировал

Российский суд "заочно арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом пишет телеграмм-канал судов общей юрисдикции Москвы и РосСМИ.

Малюка обвиняют в статье 205 УК РФ (террористический акт). Речь идет об организации взрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году. Он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малыша", — указано в сообщении.

Отмечается, Малюку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Малыш прокомментировал российский арест

В ответ Василий Малюк сказал, что "решение об аресте от карманных судей кремля не заслуживает никакого внимания", сообщили в пресс-службе СБУ.



"Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд — на их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", — добавил глава СБУ.

Накануне Малюк в интервью украинскому телеканалу раскрыл подробности подрыва Керченского моста. Он отметил, что на территории врага произошел ряд удачных операций.

Также он рассказал, что после успешных атак на Крымский мост Россия не использует его для поставки оружия и средств поражения.

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