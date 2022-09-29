В России заявили, что потребуют экстрадиции освобожденных из плена "Азовцев"

В России заговорили об экстрадиции бойцов "Азова", освобожденных из плена.
По мнению российских властей, бойцы должны отвечать за свои "преступления" перед законом, несмотря на то, в какой стране они находятся.
Об этом заявил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.
"Освободили солдат – молодцы, пришлось обменять их на азовцев – значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", – сказал Володин.
Он добавил, что главная задача при обменах пленными – это освобождение максимального количества российских военнослужащих.
Напомним, что 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
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