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В России заявили, что усыновили уже более 300 детей-сирот из Украины

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В России заявили, что усыновили уже более 300 детей-сирот из Украины

Фото: Associated Press

Омбудсменка России сообщила об усыновлении 350 украинских детей

В России усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса, заявила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Львова-Белова

Об этом сообщает "Медуза".

По словам российского омбудсмена, еще тысяча детей из аннексированных псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" ожидают усыновления.

"Мы можем помочь в организации встречи или, например, привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать [к ребенку для личного знакомства]", — сказала она.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ депортировало из Украины более 7 тысяч детей. Только 51 ребенка удалось вернуть.

Ранее российский пропагандист Антон Красовский заявил, что нужно топить в Тисине украинских детей.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
465
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