В России погибла украинская журналистка Рощина: что известно

Отец украинской журналистки Виктории Рощиной, которую больше года содержали в российском плену, получил официальное уведомление от властей РФ о гибели дочери. Это якобы произошло во время этапирования пленницы из Таганрога в Москву.

Об этом в четверг, 10 октября, сообщил председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

"Только что общался с господином Владимиром (отцом журналистки Рощиной — ТСН.ua ). Помимо выражения соболезнования пообещал, что сделаем все возможное, чтобы убийцы его дочери понесли заслуженную казнь”, — написал он в соцсети.

Скриншот удаленного сообщения Ярослава Юрчишина

Однако вскоре нардеп удалил свое сообщение, объяснив, что сообщению даже на официальном бланке государства-агрессора нельзя доверять, поэтому он ожидает подтверждения этой информации от украинских спецслужб.

Скриншот сообщения Ярослава Юрчишина

Что говорят в ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Общественному" подтвердил, что Викторию Рощину должны были этапировать в следственный изолятор "Лефортово" в Москве. Здесь ее должны были подготовить к возвращению в Украину, поскольку журналистка была включена в списки одного из ближайших обменов пленными.

При этом Юсов заявил, что Украина пока не получила от России официального подтверждения о гибели Рощиной.

Смерть подтвердилась

Вскоре в эфире национального телемарафона руководитель прессслужбы Координационного штаба Петр Яценко сообщил, что информация о смерти журналистки Виктории Рощиной подтвердилась.

Что известно о Виктории Рощине

Внештатный автор "Украинской правды", "Громадського" и "Радио Свободная Европа" Виктория Рощина на протяжении десятилетней журналистской карьеры освещала сложные – и часто опасные – темы, связанные с преступностью, судами и правами человека.

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С начала полномасштабной войны она освещала события в Украине, а в марте 2022 года ее задержали российские оккупанты и держали в плену 10 дней в Бердянске. Позже она была освобождена.

В том же 2022 году Виктория Рощина получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

27 июля 2023 Рощина отправилась из Украины в Польшу и через три дня планировала через Россию добраться на восток Украины. В последний раз она выходила на связь 3 августа. Тогда она сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не указала, где находится.

4 октября 2023 года было объявлено, что Виктория Рощина пропала без вести на временно оккупированной территории Украины.

27 мая 2024 года российское минобороны впервые подтвердило, что удерживает в плену журналистку Рощину.

Напомним, 14 сентября этого года удалось вернуть 103 украинских пленных при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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