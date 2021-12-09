В России заявили об угрозе от украинского корабля "Донбасс": Киев пока не комментирует

В России заявили об угрозе от украинского корабля "Донбасс": Киев пока не комментирует

Пока неизвестно, действительно ли корабль ВМС ВСУ "Донбасс" движется в Керченский пролив.

В ФСБ РФ заявили, что якобы корабль "Донбасс" Военно-морских сил Украины двигается в сторону Керченского пролива.

Об этом сообщает пресс-служба российской ФСБ.

Страна-агрессор заявила, что требует от украинского корабля сменить курс, однако экипаж "Донбасса" вроде бы не реагирует. Россияне утверждают, что корабль снялся с рейда порта "Мариуполь" и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", — говорится в сообщении российской ФСБ.

Украинская Госпогранслужба и ВМС ВСУ пока не комментируют эту информацию.

В свою очередь, украинские политики заговорили о возможной провокации России на фоне разговора президентов Байдена и Зеленского.