В России заявили об "украинском следе" в теракте в "Крокус Сити Холл": ГУР отреагировало

Российская ФСБ утверждает, что якобы подозреваемые в нападении на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье имели "соответствующие контакты на украинской стороне" и даже хотели пересечь границу. Украинское Главное управление разведки отрицает эти заявления.

Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, обвинение ФСБ — это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

"Конкретно это заявление и эта информация, конечно, — это чушь. Заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силами". спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии лишние", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Обвинение ФСБ

В РФ заявляют о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" у границы с Украиной. ФСБ заявила об "украинском следе". мол, у задержанных были "соответствующие контакты на украинской стороне".

К слову, первые заявления о якобы причастности Украины к теракту начали раздаваться от российских политиков сразу после теракта. Главный рупор Кремля Дмитрий Медведев уже пообещал отомстить украинцам. В частности, он призвал нанести по Украине ядерный удар в ответ на теракт в "Крокусе".

В украинском МИДе обвинения назвали "спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе".

Читайте также: