В России заявляют, что в Украине почти не осталось пленных оккупантов: реакция ГУР

Обмен пленными. / © Владимир Зеленский

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Заявления Российской Федерации о том, что после обмена в рамках договоренности тысячу на тысячу в Украине якобы уже почти не осталось российских военнопленных, ложные.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

По его словам, подобные утверждения российской стороны - это ложь, "намеренно разгоняющаяся с поводом посеять панику, уныние внутри украинского общества". Кроме того, такими действиями Москва пытается усилить ура-патриотические настроения внутри страны-агрессорки России.

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Представитель разведки отмечает, что "десятков тысяч" украинских пленных в России нет, а тысячи российских пленных в Украине - есть. Более того, обменный фонд будет пополняться.

"Мы не комментируем конкретные цифры, но речь идет о тысячах российских оккупантов в украинском плену", - говорит Юсов.

Заметим, что после первого этапа крупного обмена в мае пропагандистский Telegram-канал Mash заявил, мол, в плену в Украине осталось якобы лишь около 1300 военнослужащих России, а по их словам, а пленники РФ - "почти 10 000" украинских воинов.

Напомним, обмены пленными между Украиной и РФ активизировались после переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В частности, в прошлом месяце состоялось три этапа по формуле тысячу на тысячу.

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Во время второго раунда в Турции стороны также договорились о возвращении тел шести тысяч погибших военных с обеих сторон. По результатам репатриационных мер в Украину уже вернули несколько тысяч тел. По словам главы МВД Игоря Клименко, их идентификация может длиться больше года, ведь Россия затрудняет возвращение тел украинцев.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ предлагала обменивать их пленных военных на похищенных детей.

Дата публикации 14:12, 16.06.25 Количество просмотров 9 Буду носить на руках, я сильная женщина из Донбасса: истории обмена, которые всколыхнули страну