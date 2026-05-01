В российских "Шахедах" обнаружили иностранные компоненты: из каких стран

Шахеды / © Украинское радио

В беспилотниках, по которым Россия атакует украинские города, продолжают находить иностранные детали, изготовленные в 2025 году.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии «Укринформу».

Детали поставки в обход санкций

По словам чиновника, несмотря на международные ограничения, Россия продолжает получать доступ к технологиям стран Запада и Азии.

«Показательно другое: в дронах, атаковавших Украину на прошлой неделе, мы снова обнаруживаем новые, свежие компоненты — в 2025 году — производства Германии, Японии, Швейцарии, США, а также Тайваня и Великобритании», — подчеркнул Владислав Власюк.

По его словам, в российских беспилотниках впервые была найдена новая деталь — блок активации Transit Brd. Также там до сих пор обнаруживают компоненты швейцарской компании STMicroelectronics. Это происходит, несмотря на призывы к фирме строже следить за тем, кому она продает свою продукцию.

Эффективность санкций и новые ограничения

В то же время уполномоченный отметил, что системная работа с международными партнерами дает результаты. Так, в новых образцах русских дронов почти исчезли компоненты из Нидерландов.

«Это прямое доказательство того, что системная работа с партнерами дает эффект и позволяет перекрывать доступ к критическим технологиям», — отметил он.

Власюк добавил, что Украина также работает над расширением так называемых «дальнобойных санкций». По его оценкам, в этом году они уже нанесли России ущерб на сумму не менее $7 млрд. В настоящее время украинская сторона формирует перечень критического оборудования для российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций, чтобы ограничить его экспорт в РФ.

«Наш подход прост: перекрывать доступ к используемым в войне технологиям и параллельно уменьшать ресурсы, за счет которых эта война ведется. Всю информацию передали нашим партнерам», — подытожил уполномоченный президента.

Напомним, Россия вывела на поле боя новую модель дальнобойного ударного БпЛА «Герань-5». Эксперты предупреждают, что высокая скорость и новейшие технологии этого дрона могут стать серьезным вызовом для украинского ПВО.

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему сбивать и перехватывать «Шахеды» становится все труднее. Это связано с тем, что россияне постоянно усовершенствуют свои беспилотники.

