В российских "Шахедах" обнаружили новые антенны: чем они опасны (фото)

Россия модернизирует шахеды

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Российские военные начали оснащать ударные беспилотники «Шахед», которыми атакуют Киев, усовершенствованными спутниковыми антеннами с повышенной защитой от радиоэлектронной борьбы. Обновление существенно усложняет работу украинских систем РЭБ по сбитию дронов с курса.

Об этом сообщил военный эксперт в области связи и радиотехнологий и советник президента Сергей Флеш Бескрестнов.

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Россия усовершенствовала «Шахеды»: что известно

По его словам, в сбитых беспилотниках все чаще находят новые защищенные антенны спутниковой навигации (CRPA) на 32 элемента. Ранее противник использовал аналоги всего на 16 элементов.

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Для наведения на цель Шахеды применяют либо режим радиоуправления оператором через МЭШ-модем, либо сигналы спутниковой навигации. Чтобы сбить дрон с маршрута, украинские военные создают помехи на GPS-частотах с помощью средств РЕБ. Враг же устанавливает специальные CRPA-антенны, которые способны нейтрализовать эти глушилки.

«Чем больше элементов, тем больше источников сигналов от РЭБ может подавить антенна», — пояснил Сергей Бескрестнов.

Новые защищенные антенны спутниковой навигации в Шахедах

По оценке эксперта такое техническое обновление означает необходимость пропорционального увеличения систем противодействия со стороны Украины.

Новые защищенные антенны спутниковой навигации в Шахедах

«До этого нам условно нужно было сделать так, чтобы вокруг „Шахеда“ всегда было 16 источников РЭБ, а теперь условно нужно, чтобы их стало вдвое больше. Эта гонка сложна для нас, потому что увеличивать количество элементов на антенне врагу проще, чем нам добавлять точки РЭБ», — отметил специалист.

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РФ усовершенствует «Шахеды» — последние новости

Напомним, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов предположил, что в Киеве могут работать российские Mesh-ретрансляторы, которые дают Шахедам краткосрочный канал связи для коррекции ударов.

Однако, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, поиск вражеских передатчиков на крышах Киева является иллюзией из-за быстрого обнаружения радиочастотными системами, тогда как настоящая угроза кроется в белорусских башнях связи и воздушных ретрансляторах типа «Гербера».

Ранее «Флэш» предупреждал, что РФ адаптировала реактивные дроны для сноса высоковольтных опор и железных мостов.

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