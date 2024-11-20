В российском Губкине поражен командный пункт армии РФ: детали от ГУР

Очередной эффектный "хлопок" накрыл окупантов на их же территории.

В городе Губкин в России поражен военный объект врага. Речь идет о командном пункте группировки войск "Север".

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

"Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов", — отметили в ведомстве.

ГУР МО Украины в очередной раз напомнило: за каждое совершенное против украинского народа преступление будет справедливо возмездие.

Напомним, ночью 20 ноября россиянам было очень неспокойно. Так, неизвестные дроны атаковали завод в Белгородской области, производящий военную продукцию.

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