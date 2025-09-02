В российском "Лефортово" азовцев реально боялись - "Калина" вспомнил странное поведение тюремных надзирателей

Святослав «Калина» Паламар / © Youtube/В гостях у Гордона

В российском следственном изоляторе Лефортово надзиратели испытывали страх перед пленными военными из "Азова«.

Об этом заместитель командира 1-го корпуса НГУ «Азов» Святослав «Калина» Паламар рассказал в интервью "Украинской правде«.

Пономарь отметил, что условия содержания были чрезвычайно суровыми. В камерах постоянно горел свет, а единственным способом ориентироваться во времени для него было черчение черточек зубным порошком или написанные ложкой слова на столе. Однако тюремщики уничтожали эти отметки, чтобы заключенные не знали, какой сейчас день.

«Россияне заходили в камеру: 'Лицом к окну! ' И стирали, чтобы я не понимал, который час. Ну они объективно нас боялись», — сказал Калина.

По его словам, чрезмерная осторожность чувствовалась во всем. В камерах не оставляли ничего лишнего, а поведение охранников было максимально настороженным. «Они переживали, что мы что-то можем начудить. И если бы была такая возможность, то начудили бы», — добавил он с улыбкой.

Пономарь также обратил внимание на «специфическую» организацию изолятора. По его словам, система ГУЛАГа отточена до мелочей: мягкие дорожки в коридорах, чтобы не слышать шагов, характерные звуки поворота ключа и отработанное поведение надзирателей.

Отдельно он вспомнил разговор с украинским режиссером и военным Олегом Сенцовым, который также находился в Лефортово. Тот рассказывал, что иногда их выводили на прогулки во дворики. «Я такой: 'Ого, а там есть дворики, там можно было выходить на прогулку? '», — поделился Калина.

Напомним, ранее мы писали о том, что заместитель командира 1-го корпуса НГУ «Азов» Святослав Калина поделился воспоминаниями об обороне Мариуполя 2022 года и рассказал, что для него было самым тяжелым в Мариуполе