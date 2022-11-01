"В российском сумасшедшем доме уже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины" - Ермак

Россия уже не скрывает, что обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины, которую называет объектами, влияющими на военный потенциал ВСУ. Таким образом, РФ официально подтвердила свои военные преступления, за которые россиянам придется заплатить.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на своем канале в Telegram.

"В российском сумасшедшем доме уже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, которую называют объектами, влияющими на наш военный потенциал. Террористы официально расписались в военных преступлениях, а также геноциде. Мы зафиксировали", — написал он.

Ермак отметил, что россиянам не удастся снизить военный потенциал и "сломать" украинцев.

"Мы выбьем их армию из Украины. А вот дальше будет то, что очень не понравится ни этим безумцам, ни их детям, которые также будут платить за их преступления, ни поколениям россиян, которые окажутся в изоляции. Безумие всегда имеет последствия", – резюмировал глава Офиса президента.

Признание Путина

Напомним, накануне, 31 октября, Министерство обороны Российской Федерации признало, что снова нанесло удары по энергетическим объектам Украины.

В этот же день президент РО Владимир Путин, отвечая на вопросы своего пропагандиста о массированном ракетном ударе по Украине, признал, что это "была месть за флот". В то же время глава Кремля пригрозил, что это было не все, что якобы могут еще совершить российские террористы.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре в Украине. РФ не стесняется быть де-факто террористическим государством.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом.

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