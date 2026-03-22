В российской Уфе произошел пожар в районе НПЗ: что известно

Пожар в Уфе

В русской Уфе были слышны автоматные очереди в районе НПЗ «Башнефть». Произошел пожар.

Об этом сообщают местные паблики.

Местные жители сообщают о серии взрывов в промышленной зоне. Также очевидцы заявляют, что перед или во время инцидента были слышны многочисленные автоматные очереди. Потом вспыхнул пожар.

Как известно, предприятие расположено примерно в 1400 км от Украины. Он уже находился под атакой 2025 года, это жирная цель для украинских дронов.

Официальной информации о возможных последствиях пока нет, данные уточняются.

Как мы писали, в ночь на 21 марта ВСУ ударили по объектам Саратовского НПЗ в России. Предприятие обеспечивает производство горючего для нужд русской армии. В результате атаки повреждена установка вторичной переработки нефти и большой резервуар РВС-10000. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.