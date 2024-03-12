В Россию попадают люксовые британские автомобили несмотря на санкции Запада – Sky News

В Британии обеспокоены возможностью "серой зоны", из-за которой товары могут попадать в Россию.

В РФ продолжают поступать британские автомобили роскошных марок, несмотря на санкции Запада.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что импорт проходит через страны бывшего Советского Союза.

По данным Налоговой и Таможенной службы Великобритании (HMRC), в прошлом году выручка Азербайджана составила 273 миллиона фунтов стерлингов, что на 1860% превышает показатель пятилетнего периода до вторжения РФ в Украину.

"Этот рост практически равен объему годового импорта автомобилей в Россию за два года до введения санкций, составлявшего в среднем 330 миллионов фунтов", — говорится в сообщении.

В Британии обеспокоены возможностью "серой зоны", из-за которой товары могут попадать в Россию через страны бывшего Советского Союза на Кавказе и Центральной Азии.

"Мы продолжаем оказывать давление на тех, кто ведет бизнес с Путиным и его друзьями, включая вводя санкции против лиц, пытающихся обойти наши санкции, и сотрудничаем с партнерами и властями из ряда третьих стран, чтобы остановить поток товаров в Россию", — заявила британский министр по санкциям Энн-Мари Тревельян.

Ранее мы писали, что Россия, похоже, готова продолжать финансировать свою войну против Украины третий год подряд, несмотря на сомнения в точности и полноте радужных экономических данных, которые обнародовала Москва за последние два года.

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