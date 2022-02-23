В Россию уже вывезли около 100 тысяч украинского населения: размещают в 12 регионах РФ

В Россию уже вывезли около 100 тысяч украинского населения: размещают в 12 регионах РФ

Более 800 жителей Донбасса обратились за медицинской помощью.

В Кремле заявили, что после объявления "эвакуации" из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" в Россию уже вывезли более 96 тысяч человек Донбасса.

Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Чуприяна.

"На 06:00 (по московскому времени — ред.) российскую границу пересекли более 96 тысяч человек", — заявил Чуприян.

По его словам, для принудительно вывезенных лиц из ОРДЛО действует 230 пунктов временного размещения в 12 регионах России. Более 800 жителей Донбасса обратились за медицинской помощью, 76 из них госпитализированы, в том числе 34 ребенка.

Как заявляет временный министр чрезвычайных ситуаций России, с вывезенными жителями ОРДЛО якобы работает 73 психолога МЧС РФ.

"Психологическая помощь предоставлена более чем в 2,5 тыс. случаев обращений", — сказал Чуприян.

Также сообщается, что более 70 регионов России заявили о готовности принять людей из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, принудительно "эвакуированные" жители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" жалуются, что уже сутки не ели и не спали. В Таганроге, куда вывезли преимущественно пожилых людей и женщин с детьми, мест в отелях не хватает и людям приходится ночевать прямо на полу.

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