В Ростовской области автобус из Горловки попал в страшное ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В Ростовской области автобус из Горловки попал в страшное ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В момент происшествия в салоне находились 17 пассажиров и два водителя.

В России в Ростовской области в дорожно-транспортное происшествие попал автобус со временно оккупированной Горловки. В результате аварии погибли три человека, еще три пострадали.

Об этом сообщает издание Znamenka.

Как стало известно, происшествие случилось 20 сентября на дороге в городе Новошахтинск. Там автобус, следовавший в Белгород, столкнулся с грузовиком. В момент происшествия в салоне находились 17 пассажиров и два водителя.

В результате аварии на месте погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии в больнице скончался еще один пострадавший.

На месте происшествия работали чрезвычайники и правоохранители. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что автобус с украинскими и российскими туристами перевернулся в Турции, в результате чего 1 человек погиб, 49 пострадали.

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