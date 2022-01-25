В Ровенской области 13-летнюю девочку преследовал мужчина с обнаженным половым органом

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
В г. Здолбуне Ровенской области 13-летнюю девочку преследовал мужчина, а когда она остановилась, то тот начал показывать ребенку свой половой орган.
Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.
По данным следствия, 13-летняя девочка вечером приехала в Здолбунов маршруткой из Ровно. Тогда ее стал преследовать неизвестный мужчина. Ребенок остановился, чтобы пропустить незнакомца, но он начал показывать девочке свой половой орган.
Девочка забежала в магазин и позвонила брату. Мать ребенка обратилась в полицию.
Правоохранители открыли производство по ч. 2 статьи 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица). Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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