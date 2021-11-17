В Ровенской области 16-летний мотоциклист влетел в бус, а после этого его еще и переехала маршрутка

В Ровенской области 16-летний мотоциклист влетел в бус, а после этого его еще и переехала маршрутка

От полученных травм парень скончался, а его 15-летнего пассажира госпитализировали.

Во вторник, 16 ноября, в селе Малое Вербче Сарненского района Ровенской области разбился 16-летний мотоциклист. Смертельное ДТП произошло на улице Центральной в 19:10.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенщины.

"Водитель мотоцикла Lifan, 16-летний житель села Большое Вербче, не учел дорожную обстановку и врезался в кузов автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, припаркованного на обочине. В дальнейшем двухколесный отбросило на проезжую часть, где на мотоциклиста наехал пассажирский автобус", - говорится в сообщении.

От полученных травм несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия. Его 15-летнего пассажира госпитализировали в Сарненскую больницу, где диагностировали перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в ЕРДР по части 2 статьи 286 УК Украины. Оба парня были без мотошлемов.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 16 ноября 2021 года

Читайте также: