В Ровенской области 16-летний мотоциклист влетел в бус, а после этого его еще и переехала маршрутка

От полученных травм парень скончался, а его 15-летнего пассажира госпитализировали.
Во вторник, 16 ноября, в селе Малое Вербче Сарненского района Ровенской области разбился 16-летний мотоциклист. Смертельное ДТП произошло на улице Центральной в 19:10.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенщины.
"Водитель мотоцикла Lifan, 16-летний житель села Большое Вербче, не учел дорожную обстановку и врезался в кузов автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, припаркованного на обочине. В дальнейшем двухколесный отбросило на проезжую часть, где на мотоциклиста наехал пассажирский автобус", - говорится в сообщении.
От полученных травм несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия. Его 15-летнего пассажира госпитализировали в Сарненскую больницу, где диагностировали перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в ЕРДР по части 2 статьи 286 УК Украины. Оба парня были без мотошлемов.
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