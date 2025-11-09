В Ровенской области 16-летний парень, сбивший мужчину, совершил самоубийство

На месте аварии

В Ровенской области полиция расследует самоубийство 16-летнего мотоциклиста, который наехал на мужчину, который впоследствии скончался в результате ДТП.

Об этом сообщает полиция региона.

«Предварительно известно, что 16-летний житель села Виры, управляя мотоциклом Loncin наехал на мужчину, в результате чего упал. Место происшествия парень покинул. Услышавшие подозрительный звук местные жители вышли на дорогу, где обнаружили потерпевшего. 36-летний житель Клесова заверил, что с ним все хорошо и помощь ему не нужна», — говорится в сообщении.

Впоследствии местные жители в полицию сообщили, что на территории их хозяйства по улице Тихой они обнаружили молодого человека, который покончил жизнь самоубийством. Полицейские установили, что умершим является 16-летний житель села Виры. На ногах у него были царапины, других видимых телесных повреждений эксперт не обнаружил.

С места ДТП следователи изъяли обломки мотоцикла и мобильный телефон. Двухколесное транспортное средство удалось разыскать на территории местной больницы, где его покинул несовершеннолетний, что подтвердило видео с камер наблюдения.

Полицейские прибыли по месту жительства пострадавшего в ДТП, чтобы узнать все обстоятельства и причины. В его доме медики скорой пытались реанимировать мужчину, однако не удалось. Его смерть наступила в результате полученных травм во время наезда.

Следователи расследуют два уголовных производства: ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство с отметкой самоубийство) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

