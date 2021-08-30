В Ровенской области 17-летний парень ради 22 тыс. грн убил почтальона: он может избежать тюрьмы

В Ровенской области 17-летний парень ради 22 тыс. грн убил почтальона: он может избежать тюрьмы

Убитую почтальона звали Светлана. Без матери осталось шестеро детей.

17-летнего парня, который в марте 2021 в г. Сарны Ровенской области убил почтальона, госпитализируют в медицинское учреждение. Экспертиза установила, что подросток болеет хроническим психическим заболеванием, не может осознавать свои действия.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, молодой человек ударил топором почтальона. Из-за этого женщина получила тяжелую травму и скончалась на месте. После этого подросток взял 22 тыс. грн и исчез. Его оперативно задержали на одной из улиц города.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемый страдает хроническим психическим заболеванием, не может осознавать свои действия и руководить ими.

"Материалы уголовного производства с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психического учреждение со строгим наблюдением в отношении 17-летнего жителя Сарны, утвержденное Ровенской областной прокуратурой, направлены на рассмотрение суда", — говорится в сообщении.

Напомним, 17-летнего парня в Ровенской подозревают в убийстве почтальона. Почтальон в Сарнах носила соцвыплаты и зашла в один из домов. Но вместо пенсионерки, встретила ее внука, который по данным полиции, напал на нее с топором, а затем — схватил сумку с деньгами и скрылся. 17-летний подросток рассказал, что убил почтальона, потому что "захотел что-то купить".

Убитую звали Светлана. Без матери осталось шестеро детей.

Новости Украины: в Ровенской области 17-летнего юношу подозревают в убийстве почтальона

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