В Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

В Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Сарненском районе Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

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Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.

По данным следствия, мужчина летом 2021 изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Когда женщина узнала о преступлении, то обратилась в полицию.

Мужчине 12 октября сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины. 13 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения: 60 суток ареста без возможности внесения залога.

Продолжается расследование преступления. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, под Житомиром мужчина в течение года насиловал свою 12-летнюю дочь.

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