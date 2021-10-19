В Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В Сарненском районе Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.
Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.
По данным следствия, мужчина летом 2021 изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Когда женщина узнала о преступлении, то обратилась в полицию.
Мужчине 12 октября сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины. 13 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения: 60 суток ареста без возможности внесения залога.
Продолжается расследование преступления. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, под Житомиром мужчина в течение года насиловал свою 12-летнюю дочь.
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