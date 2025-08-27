В Ровенской области 3-летний мальчик полез в пруд и утонул

Бабушка отвлеклась, а ребенок пошел к ставке: на Ровенщине утонул 3-летний малыш / © Поліція Рівненської області

В Ровенской области 3-летний мальчик утонул в искусственном водоеме, пока бабушка отошла, чтобы перегнать корову.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Трагический инцидент произошел сегодня, 27 августа, около 15 часов в селе Нетреба Сарненского района.

По словам полицейских, ребенок вместе с бабушкой вышли со двора, чтобы вывести корову. Однако мальчик вернулся ко двору. Бабушка велела ему, чтобы малыш шел к дедушке.

Впрочем, когда женщина вернулась, внука дома не было. Вместе бросились к пруду, который находится в ориентировочно 50 метрах. Там обнаружили обувь и одежду ребенка. Местный житель вытащил мальчика на берег. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть мальчика.

