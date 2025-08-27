- Дата публикации
В Ровенской области 3-летний мальчик полез в пруд и утонул
В Ровенской области утонул 3-летний мальчик: трагедия произошла, пока бабушка перегоняла корову.
В Ровенской области 3-летний мальчик утонул в искусственном водоеме, пока бабушка отошла, чтобы перегнать корову.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Трагический инцидент произошел сегодня, 27 августа, около 15 часов в селе Нетреба Сарненского района.
По словам полицейских, ребенок вместе с бабушкой вышли со двора, чтобы вывести корову. Однако мальчик вернулся ко двору. Бабушка велела ему, чтобы малыш шел к дедушке.
Впрочем, когда женщина вернулась, внука дома не было. Вместе бросились к пруду, который находится в ориентировочно 50 метрах. Там обнаружили обувь и одежду ребенка. Местный житель вытащил мальчика на берег. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть мальчика.
Ранее сообщалось, что в Харькове в гидропарке утонул 8-летний мальчик, пока мать отдыхала в компании.