В Ровенской области 3-летний ребенок засунул руку во включенную стиральную машинку

Девочка с переломом руки попала в больницу.
В Ровенской области 3-летняя девочка засунула руку во включенную стиральную машинку. Ребенка госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает РадиоТрек.
Событие произошло в Костополе. 3-летний ребенок засунул руку в барабан включенной стиральной машины во время отжима. Машинка автоматически не выключилась и продолжила работать.
Предварительно у ребенка диагностировали закрытый перелом средней третьей правого плеча. Девочку госпитализировали в Ровенскую областную больницу.
Известно, что семья, где произошло событие, многодетная — здесь воспитываются пятеро детей.
В полиции сообщили, что протокол по неисполнению родителями своих обязанностей не будут составлять.
Напомним, что врачи Черкасской областной детской больницы вытащили иглу из дыхательных путей ребенка.
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