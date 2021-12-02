В Ровенской области 3-летний ребенок засунул руку во включенную стиральную машинку

В Ровенской области 3-летний ребенок засунул руку во включенную стиральную машинку

Девочка с переломом руки попала в больницу.

В Ровенской области 3-летняя девочка засунула руку во включенную стиральную машинку. Ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РадиоТрек.

Событие произошло в Костополе. 3-летний ребенок засунул руку в барабан включенной стиральной машины во время отжима. Машинка автоматически не выключилась и продолжила работать.

Предварительно у ребенка диагностировали закрытый перелом средней третьей правого плеча. Девочку госпитализировали в Ровенскую областную больницу.

Известно, что семья, где произошло событие, многодетная — здесь воспитываются пятеро детей.

В полиции сообщили, что протокол по неисполнению родителями своих обязанностей не будут составлять.

Напомним, что врачи Черкасской областной детской больницы вытащили иглу из дыхательных путей ребенка.

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