Украина
195
В Ровенской области 3-летняя девочка выпала из окна: что с ней

В Ровенской области расследуют инцидент с ребенком, выпавшим с 6-го этажа.

Катерина Сердюк
Ребенок выпал из окна в Костополе

Ребенок выпал из окна в Костополе

В Костополе в Ровенской области 3-летняя девочка выпала из окна. Она находится в больнице, состояние тяжелое, но стабильное.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Детали инцидента

Как сообщили правоохранители, несчастный случай произошел 2 сентября. Полицию проинформировала 40-летняя жительница Ровенского района.

«Правоохранители установили, что 27-летняя мать повела 7-летнего сына в школу, а младшую дочь оставила дома под присмотром знакомого. Когда 19-летний парень отошел в другую комнату, ребенок выпал из окна шестого этажа на крышу парикмахерской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окно было открыто для проветривания, и механизм поврежден.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

По данным правоохранительных органов, семья ребенка попала в состав жизненных обстоятельств, она состоит на учете.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее в Киеве из окна многоэтажки выпал 4-летний ребенок.

Так, жуткая трагедия произошла 24 июля в Деснянском районе Киева. Маленький мальчик выпал из окна квартиры на 21 этаже. Смерть наступила мгновенно.

Как выяснила полиция, ребенок находился в комнате вместе с 6-летней сестрой, в то время как мать была на кухне. Мальчик облокотился на москитную сетку, но она не выдержала его веса. Травмы, полученные после падения, оказались несовместимы с жизнью.

