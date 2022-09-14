В Ровенской области 44-летнюю женщину осудили за домашнее насилие над мужчиной

В Ровенской области жену осудили за домашнее насилие над мужем. По словам пострадавшего, 44-летняя женщина открыто изменяла и не пускала его домой, при этом устраивая постоянные конфликты, иногда с применением физической силы.

Об этом рассказали в Ровенской областной прокуратуре.

Мужчина обратился к правоохранителям в январе 2022 года и сообщил о физическом и психологическом насилии. В ходе расследования было собрано достаточное количество доказательств, на основе которых в суде прокурором вина обвиняемой доказана полностью.

Установлено, что женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за домашнее насилие, однако надлежащих выводов для себя не сделала.

Приговором Заречненского районного суда обвиняемым назначено наказание в виде общественных работ.

Напомним, пропавшую жительницу села Волошки неподалеку от Ровно полиция нашла повешенной в кустарниках. На теле следов насильственной смерти не обнаружили.

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