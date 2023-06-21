В Ровенской области 5-летний мальчик напился бензина: перепутал с лимонадом

В Здолбунове в Ровенской области пятилетний мальчик оказался в больнице после того, как напился бензина. Ребенок спутал его со сладким напитком.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 июня. Полицию о госпитализации мальчика сообщили медики. По словам врачей, ребенок оказался в медучреждении после употребления токсических веществ по неосторожности.

Полицейские выяснили, что дедушка уехал косить траву вблизи леса вместе с внуком и его мамой. Взрослые не успели осмотреться, как мальчик достал из машины пластиковую бутылку из-под сладкого напитка, где был бензин. Ребенок успел сделать глоток. Мама сразу вызвала в помощь медиков.

Пострадавший мальчик находится под наблюдением медиков. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, в Полтавской области, в селе Слипорид-Ивановка 20 июня, в водоеме обнаружили тело 9-летней девочки без признаков жизни. Предварительно школьница погрузилась под воду, однако на поверхность не вынырнула.

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