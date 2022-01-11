За ребенком следят медики.

В Ровенской области 5-летний мальчик проглотил батарейку от игрушки. Ребенок был госпитализирован в Сарненскую ЦРБ.

Как рассказала "Ровно Медиа" заведующая отделением экстренной медицинской помощи медучреждения Супрунец Тамара, ребенку сделали рентген, подтвердивший наличие батарейки в организме. После этого мальчика направили в Ровенскую областную детскую больницу.

В дальнейшем за маленьким пациентом будут наблюдать врачи. Спустя время, по словам врача, батарейка должна выйти из организма естественным путем.

В медучреждении говорят, что такие случаи – это не редкость.

"Бывало, что дети проглатывают по несколько батареек или маленьких магнитов — тогда действительно есть риски. Стоит сразу обращаться в больницу. Если дети живые и энергичные, то родителям нужно быть очень бдительными и следить за ними", — подчеркнула врач.

Врачи спасли школьницу, которая проглотила магнитные шарики | Новости Украины

Читайте также: