В Ровенской области 5-летняя девочка спасла родителей, но погибла сама: подробности трагедии

В городе Дубно Ровенской области 5-летняя девочка спасла родителей, но сама погибла. Ребенок разбудил отца и мать, когда ему стало плохо, именно благодаря этому удалось реанимировать мужчину и женщину, отравившихся угарным газом.

Об этом пишет "Радио Трек".

Трагедия произошла накануне. 5-летней Веронике стало плохо и она разбудила своих родителей. Оказалось, что семья отравилась угарным газом.

"Вероника первой проснулась. Она начала блевать и пить просила. Она разбудила Сергея и Олю. Оля вызвала скорую, потому что услышала, что ей нехорошо", — рассказала бабушка девочки Мария Левченко.

Медики диагностировали отравление угарным газом. Семью госпитализировали без сознания. Взрослых удалось спасти, однако 5-летняя девочка скончалась. Медики реанимировали ее 40 минут.

Правоохранители расследуют трагедию как несчастный случай.

"Вентиляционная шахта на кухне закрыта материей. Соответственно, доступ воздуха был ограничен. В комнате, где находился котел, мы видели, что вентиляционная шахта была замурована", — сообщил начальник следственного отдела Дубенского райотдела Михаил Савюк.

Отравление угарным газом

В Украине ежегодно во время отопительного сезона медики фиксируют отравление угарным газом. Среди симптомов: головная боль, слабость, чувство усталости, тошнота, учащенное дыхание, головокружение, спутанное сознание.

Чтобы оказать первую помощь, пострадавшего нужно вынести на улицу и вызвать скорую. Под голову можно положить подушку или свернутое одеяло и расстегнуть тугую одежду.

"Опасные соединения, которые образуются в организме человека во время отравления угарным газом, неустойчивы. На свежем воздухе они быстро распадаются", – объяснил заведующий Центром по лечению острых отравлений Александр Михайленко.

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