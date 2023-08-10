В Ровенской области 96-летняя женщина впервые получила загранпаспорт: поедет в Амстердам

В Ровенской области 96-летняя Наталья Коспа получила свой первый загранпаспорт.

Об этом передает "Суспільне".

Бабушка рассказала, что делает загранпаспорт, чтобы поехать в Нидерланды, в Амстердам, где проживает ее внучка.

"Я уже в 1977 году Союз объездила, облетела, пароходом объездила, так мне не первый раз. Но это риск. Уже не те годы, чтобы это выдержать. Но дух выдержит, тело уже не то... Онучка в самолете с нидерландцем познакомилась – и он ее забрал. Я связана с ней кровно и душой, они сюда приезжают, а я хочу увидеть, где они и как там (живут. – Ред.)", – говорит Наталья Коспа.

Была связной УПА

В 1943 году Наталья Коспа была связной УПА. Ее, тогда еще 17-летнюю, советские власти заключили в тюрьму на два года. Методы россиян к украинцам были такими же жестокими, как и сейчас – ее допрашивали и пытали четыре дня подряд.

"Я еще молоденькая, вызывали. Сами они сидят, а четверо стало меня обрабатывать. Спрашивают: "Да ты же говорила!". А я же ничего не говорила, они сами приписали мне не мои слова и хотели, чтобы я расписалась. Не давали ни сесть, ни лечь", – вспоминает ветеранка УПА.

После гостей бабушка обещает вернуться в Украину

После визита за границу 96-летняя бабушка обещает вернуться в Украину.

"Хочу мир увидеть. Я много книг читала, я знаю, что, где и как. Так я хочу еще и своими глазами увидеть. В Украину вернусь сразу, потому что долго нигде не могу быть – не хочу умирать нигде, только в Украине", – говорит Наталья Коспа.

Ранее в Минэкономики подсчитали, сколько миллионов украинцев уехало за границу из-за войны.