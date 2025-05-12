В Ровенской области агенты РФ пытались подорвать наряд полиции: детали от СБУ

Молодые люди, совершившие теракт в Ровенской области

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Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили приспешников РФ, которые совершили теракт против правоохранителей в Ровенской области. Предатели задержаны.

Об этом сообщает СБУ.

Детали преступления

По материалам дела, фигуранты пытались взорвать наряд полиции, прибывший по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом. Во время звонка на экстренную линию аноним сообщил о якобы найденном там теле человеке с признаками насильственной смерти. По прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.

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Исполнителей задержали «по горячим следам». Ими оказались двое 18-летних жителей Ровно, выполнявших заказы российской спецслужбы.

«Для совершения преступления они по инструкции окупантов сделали два самодельных взрывных устройства (СИН), которые снарядили боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва», — отмечается в сообщении.

Все комплектующие террористы забрали из тайника, координаты которого мессенджером получили от российского куратора.

«Далее по его указанию молодые люди замаскировали „взрывную ловушку“ на месте запланированного теракта. Чтобы отследить прибытие наряда полиции, фигуранты установили там датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов», — сообщили в СБУ.

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После подготовки подрыва террористы разъехались по домам, где надеялись «залечь на дно» и получить обещанный криптовалютный перевод от оккупантов, но тщетно.

Правоохранители задержали обоих фигурантов по адресам проживания. Кроме того, во время обследования места теракта был обнаружен второй СИН, который не сработал после попыток его активации рашистами.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее задержан агент РФ в зоне боевых действий на Харьковщине. Им оказался контрактник одной из бригад ВСУ, работавший на российское ГРУ.

Мужчина сознательно пошел на сотрудничество с врагом и «сливал» оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении. позиций сил обороны.