В Ровенской области агрессивные граждане напали на ТЦК: военный получил тяжелые травмы

Военный / © Цензор.нет

24 декабря в Ровенской области при исполнении служебных обязанностей группу оповещения Сарненского районного ТЦК и СП атаковали агрессивно настроенные граждане мобилизационного возраста. Один из военнослужащих получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Об этом сообщает ОК «Запад».

Подробности

По предварительной информации, патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, которое проигнорировало требования предъявить документы и сбежало на территорию одного из ФЛП. В ситуацию вмешалась группа прохожих, которые, не понимая правовых оснований задержания, препятствовали законным действиям правоохранителей: дергали за форменную одежду, выкрикивали нецензурные изречения, бросали палки.

Во время происшествия один из граждан применил металлический предмет (лом), в результате чего военный получил тяжелые травмы: перелом ребра и ушибы обоих легких. Медики оценивают его состояние как тяжелое и оказывают необходимую помощь.

Оперативное командование «Запад» подчеркивает, что такие действия являются прямым препятствием законной деятельности Вооруженных Сил Украины и соединены с насилием в отношении военнослужащих. Событие произошло из-за умышленного невыполнения частью граждан требований мобилизационного законодательства в условиях действия правового режима военного положения.

Ведомости внесены в ЕРДР по ст. 350 ч. 2 УКУ, продолжается досудебное расследование. Следствие установит все происшествия, роль каждого участника и квалификацию преступления.

В сообщении отмечается: любые нападения на представителей ТЦК и СП, патрульных или других должностных лиц во время военного положения подрывают обороноспособность государства. Такие действия способствуют хаосу и деморализации общества и фактически подпитывают стратегию врага.

«Мобилизационные меры могут вызвать у кого страх, напряжение, вопросы и дискуссии, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Несогласие, претензии, конфликтные ситуации должны разрешаться исключительно законными способами: через обращения, жалобы, правовые механизмы, суд, коммуникацию с органами власти. Лом, палки, шарпанина, унижение и нападения являются путем не к „справедливости“, а к уголовной ответственности», — отметили в командовании.

Правоохранители призывают граждан не поддаваться провокациям, не распространять непроверенную информацию и разрешать конфликтные ситуации законными способами: через обращения, жалобы, суд и коммуникацию с органами власти. Насилие против военных наказывается законом.

«Препятствование мобилизационным мерам — это преступление. Государство и общество не имеют права привыкать к таким нападениям», — завершили военные.

Раньше мы писали о жестоком убийстве военного ТЦК — речь идет о Юрии Бондаренко, с которым простились во Львове. В убийстве подозревается 30-летний Григорий Кедрук.

Подозреваемый заявил, что он якобы передал все необходимые документы и сразу вызвал адвоката и уверяет, что его «опрыскали из газового баллончика и избивали 3-4 человека». По его словам, он не помнит момент, в который ударил военного ножом. В то же время он признал, что оружие принадлежало ему.

Подробности — в материале ТСН.ua.