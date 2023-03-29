В Ровенской области авто перевернулось и стало ловушкой для женщины с ребенком: коп случайно снял спасение

Он помог людям выбраться из автомобиля, который оказался в кювет вверх дном.

В Ровенской области полицейский освободил 27-летнюю мать с дочерью, которые попали в ДТП, когда ехали в больницу. Авто слетело с дороги в кювет и перевернулось на крышу, люди выбраться из него не смогли, отмечают в ТСН.

Как все было – зафиксировала нагрудная камера копа. Перевернутую машину офицер полиции увидел по дороге на дежурство.

Водитель объяснила, ее занесло на скользкой трассе. Дверь машины после удара заклинила, она не открывалась. Потому коп разбил стекло и помог выбраться матери с ребенком.

На служебном авто отвез их в медучреждение. Девочка и ее мама в аварии серьезных травм не получили, поэтому врачи отпустили их домой.

Напомним, что накануне на Хмельнитчине из-за гололедицы потерпел крушение автобус. Транспорт опрокинулся в кювет с 25 пассажирами. Сообщалось о по меньшей мере двух тяжелораненых.

В целом из-за резкого ухудшения погоды во многих областях Украины начался гололед на дорогах, и увеличилось количество ДТП. Как водителей, так и пешеходов призывают быть осмотрительными. Водителей просят быть осторожными на дорогах и соблюдать дистанцию между автомобилями.

В конце марта в Киев также снова вернулась зима. Минусовая ночная температура и осадки в виде снега образовали на дорогах гололедицу. Из-за порывистого ветра повалило деревья в одном из районов столицы. Часть Левого берега обесточена.

Порывы ветра до 20-ти метров в секунду и налипание мокрого снега, прогнозируют синоптики и в ближайшие сутки. Днем температура будет держаться на отметке два градуса тепла. Зимняя погода в столице будет до конца недели.

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