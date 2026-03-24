В Ровенской области авто сбило известного оленя Бориса: прогнозы неутешительные (видео)

Олень Борис

Инцидент произошел вечером в Заречненском районе Ровенской области: по словам очевидцев и людей, которые ухаживают за животным, речь идет об олене по имени Борис .

Об этом информирует Радио Трек .

В результате наезда животное получило тяжелые повреждения — у него отсутствует задняя правая лапа. Состояние оленя оценивают как критическое.

Автомобиль, причастный к ДТП, правоохранители уже установили. В то же время водитель после наезда покинул место происшествия. Сейчас его разыскивают.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что ранее мы писали об олене, который посещает село в Ровенской области, стал звездой Сети: ТСН выяснила подробности из жизни Бориса

Животное совсем не боится людей и позирует для камеры.