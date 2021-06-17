В Ровенской области авто слетело с трассы и врезалось в деревья: погибли двое молодых мужчин (фото)

Водитель автомобиля был нетрезв.

Вблизи села Михалин Ровенской области в четверг, 17 июня, произошло ДТП, в котором погибли двое молодых мужчин.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

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По данным полиции, в 1:00 ночи автомобиль Volkswagen Touran, за рулем которого был 28-летний местный житель, слетел с дороги, врезался в деревья и перевернулся.

В ДТП погибли 30-летний и 31-летний жители села Михалин. Еще три человека получили травмы.

В крови водителя автомобиля обнаружили 0,81 промилле алкоголя.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель автомобиля задержан.

Напомним, на Закарпатье произошло смертельное ДТП. Там авто сорвалось в пропасть, водителя отбросило на несколько метров.

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