В Ровенской области бизнесвумен разбила пенсионерке об голову банку со сметаной

Предпринимательнице, очевидно, не понравилось, что пенсионерка продавала собственную домашнюю продукцию возле ее заведения.

В городе Костополь Ровенской области местная предпринимательница напала на пенсионерку, которая возле ее заведения продавала молочные продукты.

Об этом сообщает "Радио Трек".

Нападающая разбила об голову 64-летней женщины банку со сметаной. Предпринимательнице, очевидно, не понравилось, что пенсионерка продавала собственную домашнюю продукцию возле ее заведения.

Пострадавшую "скорая" доставили в больницу. После оказания помощи ее отпустили.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений пенсионерке, рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области.

"Из-за стихийной торговли между 64-летней пенсионеркой и владелицей одного из заведений возник конфликт, в результате чего женщине, которая продавала домашнюю продукцию в неустановленном месте, банкой со сметаной жительница Костополя нанесла удар по голове", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Черкасской области из реки вытащили 90-летнюю бабушку, которая пыталась покончить с собой.

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