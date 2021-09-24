В Ровенской области брат занимался сексом с несовершеннолетней сестрой: бабушка забила тревогу

Полиция устанавливает другие обстоятельства возможного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней.

В Ровенской области брат длительное время вступал в половые отношения с сестрой, которая еще не достигла 16-летнего возраста. За это мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.

По данным следствия, в одном из сел Ровенского района брат долгое время занимался сексом со своей несовершеннолетней сестрой. Об этом узнала бабушка девочки и обратилась в полицию. Мужчине 23 сентября объявили о подозрении по ч. 2 ст. 155 УК Украины. Речь идет о "совершение близким родственником действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

"Устанавливаются другие обстоятельства возможного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица", — сообщили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, в Ровенской области будут судить 22-летнего мужчину из-за того, что он в гостинице занялся сексом с 13-летней девочкой.

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