В Ровенской области брат занимался сексом с сестрой: как его наказали

В прокуратуре сообщили, что это было "по взаимному согласию".

В Ровенской области к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, занимавшегося сексом с несовершеннолетней сестрой.

Об этом сообщила прокуратура Ровенской области.

По данным следствия, житель Ровенского района не раз занимался сексом со своей несовершеннолетней сестрой. Его разоблачили, когда девушка проходила медицинское освидетельствование. Тогда потерпевшей было 15 лет, а подозреваемому – 27.

Прокуроры доказали в суде, что мужчина, зная, что девушка несовершеннолетняя, раздевал ее и касался половых органов. Также брат по взаимному согласию неоднократно вступал в естественный половой акт с сестрой.

Мужчине инкриминировали ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156 УК Украины. Гощанский районный суд Ровенской области приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в городе Шепетовка в Хмельницкой области задержали 23-летнего мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девушку.

Читайте также: