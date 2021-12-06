В Ровенской области четверо хулиганов напали на копа у него дома: полицейский отстреливался

В Ровенской области четверо хулиганов напали на копа у него дома: полицейский отстреливался

Компания молодых людей пришла выяснять отношения к дому правоохранителя.

В городе Сарны Ровенской области четверо хулиганов напали на следователя полиции.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции выследила его и повредила ворота его двора. Затем злоумышленники с кулаками набросились сначала на правоохранителя, а затем и на его жену. Чтобы защитить себя и семью, полицейский применил травматическое оружие. В результате три человека получили ранения. Двое из них были госпитализированы в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает sarny.rayon, между компанией молодых людей и полицейским возник конфликт у местного магазина. Затем парни пришли выяснять отношения к дому правоохранителя.

Четверым участникам нападения на полицейского объявлено о подозрении. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному — изберут вскоре.

Молодым людям может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, что в Киеве клофелинщик зажал руку копа в окне авто и на высокой скорости протянул полкилометра.

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