В Ровенской области дети нашли пакет с минами (фото)

В пакете было девять обучающих противопехотных мин.
В Ровенской области в селе Белая Криница дети нашли пакет с минами. Опасные предметы оказались обучающими противопехотными минами.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Отмечается, что дети увидели подозрительный пакет, в котором было девять учебных противопехотных мин, во время прогулки. Они решили сообщить правоохранителям о находке. Взрывотехники изъяли мины, чтобы обезвредить.
"Будя осведомленными о возможной опасности, дети остановили авто и попросили водителя позвонить в полицию. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", — говорит специалист отдела коммуникации Нацполиции области Светлана Карачун.
Правоохранители просят не приближаться и тем более не контактировать с предметами, похожими на боеприпасы или взрывные устройства. О таких находках советуют сообщать по телефонам: 102 или 101.
Как сообщалось, в Николаевской области в результате взрыва мины пострадали 19-летний и 12-летний молодые люди. Сдетонирование снаряда, который они обнаружили в поле.
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