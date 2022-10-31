В Ровенской области дети нашли пакет с минами (фото)

В пакете было девять обучающих противопехотных мин.

В Ровенской области в селе Белая Криница дети нашли пакет с минами. Опасные предметы оказались обучающими противопехотными минами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Отмечается, что дети увидели подозрительный пакет, в котором было девять учебных противопехотных мин, во время прогулки. Они решили сообщить правоохранителям о находке. Взрывотехники изъяли мины, чтобы обезвредить.

"Будя осведомленными о возможной опасности, дети остановили авто и попросили водителя позвонить в полицию. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", — говорит специалист отдела коммуникации Нацполиции области Светлана Карачун.

Фото: Пресс-служба МВД в Ровенской области

Правоохранители просят не приближаться и тем более не контактировать с предметами, похожими на боеприпасы или взрывные устройства. О таких находках советуют сообщать по телефонам: 102 или 101.

Фото: Пресс-служба МВД в Ровенской области

Как сообщалось, в Николаевской области в результате взрыва мины пострадали 19-летний и 12-летний молодые люди. Сдетонирование снаряда, который они обнаружили в поле.

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