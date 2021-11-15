В Ровенской области домашний тиран отбивался от копов железной трубой и крушил служебный автомобиль

В Ровенской области домашний тиран отбивался от копов железной трубой и крушил служебный автомобиль

Дебошира успокоили наручники и газовый баллончик.

В Ровенской области житель Гощи может провести 2 года за решеткой за сопротивление работникам полиции и повреждение полицейского авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

Так, в Гоще правоохранители получили сообщение от соседей, что 39-летний мужчина избивает свою мать.

Правоохранители оперативно прибыли на вызов, но попытка пообщаться с домашним агрессором оказалась неудачной – мужчина схватил 2-метровую железную трубу и стал размахивать ею перед сотрудниками полиции. На замечания правоохранителей он не реагировал.

"После применения меры принуждения — баллончика со слезоточивым газом, агрессивный дебошир начал избивать служебный автомобиль, который был припаркован у ворот домохозяйства. Полицейские прекратили его противоправные действия и одели наручники до приезда следственно-оперативной группы", — сообщили в полиции.

Напомним, что во Львовской области мужчина под наркотиками разбил гостиницу, украл авто и избил прохожего.

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