В Ровенской области домашний тиран отбивался от копов железной трубой и крушил служебный автомобиль

Дебошира успокоили наручники и газовый баллончик.
В Ровенской области житель Гощи может провести 2 года за решеткой за сопротивление работникам полиции и повреждение полицейского авто.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.
Так, в Гоще правоохранители получили сообщение от соседей, что 39-летний мужчина избивает свою мать.
Правоохранители оперативно прибыли на вызов, но попытка пообщаться с домашним агрессором оказалась неудачной – мужчина схватил 2-метровую железную трубу и стал размахивать ею перед сотрудниками полиции. На замечания правоохранителей он не реагировал.
"После применения меры принуждения — баллончика со слезоточивым газом, агрессивный дебошир начал избивать служебный автомобиль, который был припаркован у ворот домохозяйства. Полицейские прекратили его противоправные действия и одели наручники до приезда следственно-оперативной группы", — сообщили в полиции.
Напомним, что во Львовской области мужчина под наркотиками разбил гостиницу, украл авто и избил прохожего.
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