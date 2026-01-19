- Дата публикации
В Ровенской области два человека умерли от переохлаждения
В реанимационном отделении скончались 29-летняя женщина и 26-летний мужчина.
За минувшие сутки в Ровенской области шесть человек госпитализированы с признаками переохлаждения. Двое из них скончались.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Людям установили диагнозы общее переохлаждение и обморожение.
«Ситуация с травмированием людей в результате действия низких температур остается напряженной. Случаи зафиксированы в Ровенском и Сарненском районах. Больше всего пострадавших зафиксировано в Ровенском районе», — отметили спасатели.
В Корецком территориальной громаде в результате общего переохлаждения в реанимационном отделении умерли женщина 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения.
«Основные причины травм это длительное пребывание на холоде без должной теплой одежды и пренебрежение первыми признаками переохлаждения и обморожения», — добавили в ГСЧС.
Раньше мы писали, чем опасно переохлаждение — читайте в новости.
Синоптики сообщили, что с 22 января в Украине ожидается ослабление морозов.