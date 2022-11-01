В Ровенской области две компании пошли стена на стену: полиция открыла 6 уголовных дел

Сразу шесть уголовных производств открыли правоохранители из-за драки селян в Ровенской области, говорится в ТСН.

В селе Предброды на улицы вышли выяснять отношения несколько десятков парней и мужчин. В полиции говорят, что между двумя компаниями неприязненные отношения уже были длительное время, и стена на стенку они пошли только сейчас. Не обошлось без пострадавших.

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Утихомиривать селян пришлось копам, все лица причастных установили.

Самое интересное: почему именно они начали враждовать и драться — они сами толком объяснить не смогли.

Напомним, накануне в Ровенской области в селе Белая Криница дети во время прогулки нашли пакет с противопехотными минами , которые оказались обучающими.

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