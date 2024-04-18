В Ровенской области двое мужчин напали на пограничников

Двое мужчин напали на пограничников в Ровенской области. Их сразу задержали.

Ночью на 18 апреля неподалеку от населенного пункта Заречное Ровенской области двое мужчин напали на пограничников во время несения службы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ).

Во время несения службы дорогу автомобилю пограничников перегородило другое транспортное средство. Подойдя к автомобилю, чтобы выяснить причины блокировки дороги, пограничники обнаружили двух мужчин, находившихся в неадекватном состоянии.

Двое мужчин напали на пограничников в Ровенской области / Фото: Госпогранслужба Украины

Требование предоставить для проверки документы и провести осмотр автомобиля мужчины проигнорировали, начали нецензурно высказываться и агрессивно себя вести. Без объяснений один из них нанес удар в лицо пограничнику. После этого на место происшествия наряд вызвал сотрудников полиции, а пограничник с травмами обратился в медицинское учреждение.

В настоящее время оба правонарушителя задержаны. За злостное неповиновение законному требованию пограничников на лиц составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.185-10 КУоАП. Также в Нацполицию направлено сообщение об уголовных правонарушениях по ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст. 122 "Умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК Украины.

Напомним, в Закарпатье во время прохождения украинско-венгерской границы мужчину отвели в админздания пункта пропуска, чтобы проверить документы. Но он вырвался от пограничников и сбежал в Венгрию.

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