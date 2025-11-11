В Ровенской области двое мужчин залезли на авто полиции, а дети снимали на видео — что было дальше

В Ровенской области двух мужчин осудили за хулиганство / © Getty Images

В Ровенской области суд признал виновными двух мужчин, которые вылезли на служебный автомобиль полиции, чтобы сфотографироваться, и повредили капот. Один из них должен публично попросить прощения у полицейских и жителей Дубенской общины.

Об этом говорится в приговоре горрайонного суда.

Инцидент произошел летом 2025 года. Патрульные приехали по вызову и оставили служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. В настоящее время обвиняемые, проходя мимо, решили сделать фото на авто стражей порядка. Они повредили капот, нанеся ущерб более чем на 53 тыс. грн.

Инцидент происходил на глазах детей, снимавших все на видео. Впоследствии ролик разошёлся сетью. Суд отметил, что мужчины действовали по пренебрежению полицией, а оба уже имели судимости.

В ходе судебного разбирательства между прокурором и обвиняемыми было заключено соглашение о признании виновности. Мужчины признались, что в тот вечер были под хмельком и сожалеют о своем поступке.

«Действительно, 6 июня поочередно вылезали на капот служебного автомобиля, делали фото друг друга, повредили машину. Сейчас искренне раскаяемся, больше такого не будет», — отметили они в суде.

Один из мужчин добавил, что уже полгода не употребляет наркотики, борется с алкогольной зависимостью и намерен уйти на фронт. В то же время суд учел, что именно он совершил новое преступление во время испытательного срока после предыдущего приговора за кражу.

В итоге ему назначили пять лет и три месяца лишения свободы, тогда как второй получил год заключения условно с испытательным сроком в два года.

Также суд обязал второго обвиняемого публично извиниться перед жителями Дубенского общества и работниками полиции «за проявленное пренебрежение к обществу и правоохранителям».

