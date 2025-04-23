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- Украина
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В Ровенской области двое подростков пострадали в результате взрыва батарейки и петарды: одному — оторвало пальцы
По обоим случаям правоохранители проводят проверки.
В Ровенской области в течение одного дня произошли два инцидента со взрывами опасных предметов, в результате которых пострадали несовершеннолетние.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как установили правоохранители, первый случай произошел 22 апреля в 16:40 в Ровно по улице Гайдамацкой. 14-летний местный подросток нашел литиевую батарейку, принес ее домой и пытался разобрать нож. В результате батарейка взорвалась.
Медики госпитализировали парня с травматической ампутацией трех фаланг пальцев руки. В настоящее время он находится в больнице.
В тот же день, около 19:30, в селе Городок Ровенского района 13-летний парень нашел петарду, потащил за шнурок, и она взорвалась прямо в руках.
В результате взрыва у подростка переломы двух фаланг пальцев. Ему оказали помощь и отпустили домой.
Напомним, в Ровенской области мальчик решил пошутить и заминировал больницу.