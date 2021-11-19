В Ровенской области двое подростков жестоко убили мужчину: суд вынес приговор

Апелляционный суд увеличил срок заключения подозреваемым в жестоком убийстве.

В Ровенской области апелляционный суд пересмотрел приговор суда первой инстанции и увеличил срок наказания парням, убившим 45-летнего мужчину. Они будут сидеть не по 10 лет, а по 15 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Двоих парней, которые на момент совершения убийства были несовершеннолетними, обвиняли в умышленном убийстве мужчины, а также разбое, угоне и поджоге авто (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3) ст.289, ч.2 ст.185, ч.2 ст.194 УК Украины).

В июне этого года суд первой инстанции признал их виновными в совершении преступления и приговорил к 10 годам лишения свободы каждому. Впрочем, прокуратура с таким приговором не согласилась и подала апелляцию. На днях апелляционный суд рассмотрел дело, признал ребят виновными по статьям обвинения и приговорил их к 15 годам заключения каждому. В части выплаты компенсаций решение осталось прежним.

Убийство произошло в 2018 году. Двое несовершеннолетних жителей Дубровицы убили и покинули в лесу 45-летнего отца двоих детей, жителя города Ковель, Волынской области. Позже они завладели личными вещами и деньгами погибшего, а его автомобиль отогнали, облили бензином и подожгли.

Напомним, что в мусорнике на бульваре Дружбы Народов в Киеве обнаружили части человеческого тела. Подозреваемый в жестоком убийстве задержан.

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