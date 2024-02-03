В Ровенской области фура переехала пешехода, который лежал на трассе

На автодороге "Киев-Чоп", недалеко от города Корец, водитель грузовика наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Полицейские установили личность погибшего – им оказался 43-летний житель Днепра.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины.

Автомобиль с механическими повреждениями изъят.

Тело погибшего отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.

Напомним, в Ровенской области произошло ДТП — трое погибших.

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