В Ровенской области фура переехала пешехода, который лежал на трассе

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.
На автодороге "Киев-Чоп", недалеко от города Корец, водитель грузовика наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
Полицейские установили личность погибшего – им оказался 43-летний житель Днепра.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины.
Автомобиль с механическими повреждениями изъят.
Тело погибшего отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.
Напомним, в Ровенской области произошло ДТП — трое погибших.
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