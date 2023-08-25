В Ровенской области горе-матерь жестоко утопила в карьере двух сыновей: детали трагедии

В Ровенской области 42-летняя мать топила двух малолетних сыновей в водоеме карьеру. Детям было шесть и семь лет.

Об этом сообщили впресс-службе Ровенской областной прокуратуры и отделе коммуникации полиции.

Правоохранители установили, что инцидент произошел 23 августа около 11:00 в Варасском районе. Мать вместе со своими сыновьями пошла в местный карьер, чтобы купаться. Впрочем, говорят в прокуратуре, она "решила лишить детей жизни путем утопления",

"Установлено, что старшего сына она с применением физического принуждения погрузила в воду и удерживала его в таком положении до момента прекращения им сопротивления. Выйдя на берег, взяла за руку младшего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать. При этом стояла на том же помосте и созерцала неизбежность утопления", — говорится в сообщении прокуратуры.

Вскоре в водоем прибежал 37-летний отец детей. Одного из сыновей он сумел достать своими силами. Впрочем, реанимационные меры не помогли спасти мальчика. Другого погибшего ребенка достали водолазы.

В полиции сообщили, что женщину задержали. В совершенном горе-мать призналась. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. Ей сообщено о подозрении в умышленном убийстве своих детей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Детали трагедии

Между тем издание "Общественное" пишет, что трагедия произошла в селе Сопачев. По словам старосты села Сергея Бойко, который помогал реанимировать ребенка, женщина вела себя неадекватно.

"Она сидела, тупо улыбалась. Видно, что поехала крыша. Мы ее просили: скажи, где второй ребенок? Он не говорил сначала. Потом рассказала, что бросила его дальше", — вспоминает Бойко.

Отмечается, что мать детей до декабря 2022 работала учительницей английского языка в местном лицее. Шесть лет находилась в декрете, но после выхода на работу уволилась.

"Медицинская книга была заверена, была печать "допущена к работе", все. Без медкниги мы бы не могли ее допустить к труду. Я не врач и не знаю... Когда мы с ней общались, она сказала, что не может работать, что у нее нет силы со всем этим не справляется и написала заявление на увольнение по собственному желанию", — рассказал директор учебного заведения Василий Савчук.

Первого сентября 6-летний Михаил и 7-летний Даниил этой осенью должны были идти в первый класс этого лицея.

Как сообщалось 22 августа вблизи села Бродецкое Хмельницкого района Винницкой области столкнулись ВАЗ с грузовым автомобилем DAF. В салоне легковушки было 12 человек. Все они погибли. Среди погибших – шесть детей в возрасте от 2 до 12 лет.

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