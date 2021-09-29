В Ровенской области горожане поймали вора цветов с клумбы и заставили высадить их обратно

Полиция составила на мужчину протокол и его ожидает штраф
Расплата за бархатцы. В Дубне, в Ровенской области, местные жители заставили мужчину посадить обратно цветы, которые он украл с клумбы.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Вора, который ночью вырывал бархатцы прямо с корнями, заметили люди, что проезжали мимо. Когда спросили, зачем уничтожает аллею, нетрезвый мужчина оправдался, что хотел сделать маме подарок. Возмущенные горожане заставили его посадить украденные цветы в землю и еще и вызвали полицию.
За то, что был в общественном месте пьяным и портил благоустройство, цветочном вору грозит штраф в более 1300 гривен.
Напомним, что во Львове на улице Ярослава Мудрого патрульные случайно задержали вора, который увидев полицию, пытался скрыться на велосипеде.
А на Киевщине полиция арестовала банду автоворов. Задержание состоялось одновременно по разным адресам и неожиданно для подозреваемых. Некоторые из них даже не успели надеть штаны.