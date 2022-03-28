В Ровенской области готовят 300 квартир для вынужденных переселенцев

Жилье достроено на 90%.

В Ровенской области переселенцев разместят почти в 300 квартирах. Сейчас там производят строительные работы.

Также читайте Помощь переселенцам 2022 года: как внутренне перемещенным лицам получить средства

Об этом сообщил глава Ровенской военной администрации Виталий Коваль.

"В Ровенской области возобновилось строительство жилья. Недавно встречался с застройщиками и представителями предприятий коммунальной инфраструктуры, чтобы обсудить достройку квартир. Ведь в области есть строительные объекты с 90% готовностью. А сегодня уже полным ходом идет строительство", — сообщил Коваль.

По его словам, Ровенская область уже приняла более 37 тысяч переселенцев.

"Сейчас приоритетный вопрос — максимальное упрощение бюрократических процедур, подключение в кратчайшие сроки зданий к газовым и энергосетям, ввод квадратных метров в эксплуатацию. Важно завершить жилье как можно быстрее", — говорит глава ОГА.

Напомним, что министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской войны в Украине, будут ежемесячно получать по 2 тысячи гривен.